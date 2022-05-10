راشد بوجلغة يتحدى الإخشيدي ويصدر بيانا باسم رئاسة مجلس نواب الشعب

تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب بقلق كبير اآثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق نواب الشعب
من محاكمات امام القضاء العسكري و امام القضاء المدنى واقامات جبرية ومنع من السفر و من حق التغطية الصحية
وياتى كل ذلك ضمن سياسة التشفي والتنكيل الممنهج الذى درجت عليه السلطة القائمة
ويهم رئاسة مجلس نواب الشعب
1. الدعوة الى الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي، واعتبار تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي
2. تحميل السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي
بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا
3. دعوة منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني
الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا
4. تهيب بالسيدات والسادة نواب الشعب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجى الغنوشى
باردو فى 10 ماي 2022
بيان رئاسة مجلس نواب الشعب