راشد الغنوشي يطلب من قيس سعيد الكشف عن مصير نور الدين البحيري

من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الخريجي الغنوشي الى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية
وبعد،
تبعا لحادثة اختطاف الاستاذ نورالدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكّر وضعه الصّحي بما يمثّل تهديدا جادا لحياته،
فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. وندعوكم إلى التعجيل بإطلاق سراحه
ولا يفوتنا التّذكير ببياننا السّابق في الغرض الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها
مع التحية والسلام
راشد الخريجي الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب
باردو : 02 جانفي 2022
الموافق: 29 جمادى الأولى 1443 ه