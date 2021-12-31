راشد الغنوشي يصدر بيانا باسم البرلمان المجمَّد لإدانة وضع نورالدين البحيري تحت الإقامة الجبرية

على إثر اختطاف السيد نورالدين البحيرى عضو مجلس نواب الشعب ورئيس كتلة حركة النهضة سابقا من أمام منزله صبيحة هذا اليوم 2021/12/31، وقد تم كل ذلك في خرق واضح للقانون، وقد صحب عملية الاختطاف تعنيف لزوجته واختطاف وحجز هاتفها الخاص، فإن رئاسة مجلس نواب الشعب
– تدين بشدة هذه الممارسة التي تعيدنا إلى سلوك دولة الاستبداد
– تؤكد أن محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع فى معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد
– تشدد على أن هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديموقراطية وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة
راشد خريجي الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب
بيان رئاسة المجلس
باردو : 31 ديسمبر 2021
الموافق: 27 جمادى الأولى 1443 ه