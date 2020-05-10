راشد الغنوشي يصدر بلاغا داعشيا تكفيريا إرهابيا

أصدر اليوم مجلس نواب الشعب الذي يرأسه الإخواني راشد الخريجي الغنوشي البيان أسفله بعنوان التضامن مع عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المهددة بالقتل وأقحم في البيان عبارة خطيرة تكفيرية داعشية تهدد كل من خالفهم الرأي
لا حظوا جيدا عبارة « أعداء الدين » التكفيرية الداعشية …خطاب كهذا لا يصدره إلا أبو بكر البغدادي أمير داعش الإرهابي
مثل هذه العبارة فيها إهدار واضح لدم كل من عارض الإخواني الغنوشي
أليس في هذه العبارة تحريض واضح على القتل ؟ فهل هي كلمة السر المشفرة و المقنعة لتحريك القتلة ودفعهم إلى ارتكاب جرائمهم ؟