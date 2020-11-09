راشد الغنوشي يستقبل توفيق بكار وثلة من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي

الحاجة مؤكّدة للاستماع لآراء الخبراء لرسم ملامح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تحتاجُها البلاد**
مجلس نواب الشعب هو الموقع الحقيقي والفضاء الأمثل لإجراء حوار اقتصادي وطني**
▪️ استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 عددا من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي، بحضور السيد هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية
الخبراء هم السادة رضا شلغوم وتوفيق بكار والفاضل عبد الكافي حبيب كراولي وحسين الديماسي وتوفيق الراجحي
وأثنى رئيس مجلس نواب الشعب على ما تحوزه بلادنا من خبرات عالية الكفاءة في المجالين المالي والاقتصادي لها مكانة على الصعيدين الإقليمي والدولي، متطلّعا إلى أن يكون لهذه النخبة دور محوري في الوقوف عند نقاط الخلل التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمالية العموميّة
▪️وشدّد رئيس مجلس نواب على أهميّة التسريع برسم ملامح الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا، مُعتبرا أنّ مجلس نواب الشعب بمختلف هيكله، وخاصة اللجنة البرلمانيّة المختصة في المالية والتنمية والتخطيط، فضاء ملائم لإجراء الحوارات الوطنية الكبرى
من جهته أكّد السيد هيكل المكي رئيس لجنة المالية والتنمية والتخطيط أنّ مجلس نواب الشعب هو فضاء الأمثل والموقع الحقيقي للنقاش وتبادل الأفكار والمقاربات حول مختلف هذه القضايا والاتفاق حول خطط الإصلاح والإنقاذ
ويُشارك السادة الخبراء والمختصين في ندوة تنظمها لجنة المالية والتنمية والتخطيط للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021