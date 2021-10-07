راشد الغنوشي يدعي أن القضاء يتعرض إلى ضغوط لتطويعه

اجتمع المكتب التنفيذي لحركة النهضة في موعده الأسبوعي يوم الأربعاء 06 أكتوبر2021، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وتناول بالدرس تطورات الوضع العام بالبلاد وتفاقم الأزمة ومظاهرها المختلفة. وفي هذا الصدد فإنه
1. يعبر عن عميق انشغال حركة النهضة بسبب الضغوط المسلطة على السلطة القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أجندات سياسية، وما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك و تجنّ. ويجدّد بالمناسبة احترامه لاستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل
2. ينبّه لمخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام
3. يشجب ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من مفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف للمنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها. وقد تصاعدت وتيرة هذا الشحن بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي
4. يذكّر بأن المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية. وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الاتصالي والإعلامي من تحري الاحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الإخوانية