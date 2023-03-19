راشد الغنوشي يتابع بانشغال كبير تدهور الوضع الصحّي لحبيب اللوز

تتابع حركة النهضة بانشغال كبير تدهور الوضع الصحّي للقيادي التاريخي في الحركة، الشيخ الحبيب اللوز المعتقل ظلما منذ أكثر من شهر
وإنّ حركة النهضة إذ تندّد بتواصل اعتقال الشيخ اللوز وتعتبر أن هذا الاعتقال أسبابه سياسية وليست اجرامية، وتبعا لذلك تجدّد مطالبتها بإطلاق سراحه، فإنها
-1 تستنكر الاهمال الصحي الذي يطاله ويمسّ من سلامته، وتحمّل سلطة الانقلاب المسؤولية عما يمكن أن ينتهك حقوقه باعتباره سجينا سياسيا
-2 تدعو المنظمات الحقوقية الى متابعة وضعيته الصحيّة الخطيرة وزيارته للاطلاع عن كثب على ظروف اعتقاله السيئة، والضغط من أجل تمكينه من حقّه في الرعاية اللازمة، وكل ضمانات المحاكمة العادلة
تونس في 18 مارس 2023
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان