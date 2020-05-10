راشد الغنوشي بو جلغة يتضامن مع عبير موسي دون إمضاء بيانه

أصدر هذا الصباح مجلس نواب الشعب البيان أسفله دون إمضاء ونشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك
أمام التهديد الإرهابي لنائب الشعب السيدة عبير موسي رئيسة لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، فإن رئاسة المجلس تُعلن
🔹 تضامنها الكامل مع السيدة عبير موسي وتدعو الجهات المختصة لفتح تحقيق وتوفير الحماية اللازمة والسهر على سلامتها
🔹 تأكيدها أن الإجرام الإرهابي يتآمر على شعبنا في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات جساما أمام جائحة الكورونا، بهدف ارباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن
🔹 تمسّكها بالوحدة الوطنية والروح العالية من التضامن ونكران الذات الذي عبّرت عنه كل الكتل والأحزاب والتيارات والقوى الوطنية والمجتمع المدني، وتُعتبر هذه الوحدة صمّام الأمان لمواجهة كل التحديات وتحقيق الانتصارات
رئاسة مجلس نواب الشعب
بيان رئاسة مجلس نواب الشعب
لا حظوا جيدا ،البيان لايحمل إمضاء لا رئيس المجلس بوجلغة ولا نائبته الأولى سميرة شواشي ولا نائبه الثاني طارق الفتيتي