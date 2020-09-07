راشد الغنوشي بوجلغة يراوغ برجال القوات المسلحة ويكذب عليهم

بعد جريمة أكودة نشر الفرع المحلي لتنظيم الدولي للإخوانجية بيانا جاء في خاتمته دعوته مجلس النواب إلى التسريع للنظر في مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، هذه الجملة حذفت من البيان نفسه لمّا نشر على صفحة الغنوشي وفي تقديري أن ذلك يعود إلى
1) البيان الذي نشر على صفحة الفرع موجّه إلى الخارج حتى يُبعد عن نفسه التهمة كما أنه موجّه إلى الانتهازيين والخونة من أتباعه في الداخل حتى يتمكنوا من المتاجرة بمدنيته وتونسته وغير ذلك من ساقط القول
2) لما نُشر نفس البيان في نفس الوقت على صفحة الغنوشي حُذفت هذه الجملة لأنه موجّه للأنصار والمنتسبين ممّن في عنقهم بيعة السمع والطاعة في المنشط والمكره للمرشد مطمئنا إياهم بأن البيان لن تصحبه إجراءات عملية ولن يتجاوز حدود الترحم والإدانة
3) البيان الذي على صفحة الغنوشي يحمل دعوة خفية لأنصاره بأن تحرير المبادرة للفرض والافتكاك ما زالت قائمة والدليل على ذلك أنه لا يحمل سوى معان هلامية تقال في كل الأحداث والوقائع المشابهة
4) بصفته رئيس مجلس نواب باردو يتعهد الغنوشي في بيانه بأنه لن يستجيب لطلب الفرع المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة وهو ما يحمل طمأنة للإرهابيين بأنهم لن يتعرضوا للمساءلة فحالهم سيكون كحال من سبقهم ولن يتعرض أي واحد منهم للعقاب طالما أن للإرهاب حاضنة تتمثل في بعض المحامين والمتاجرين بعقوق الانسان وسقط المتاع من الأراذل والأوباش
أفلا تتدبرون بياناتهم أم على قلوب أقفالها
أنس الشابي