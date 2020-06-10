راشد الخريجي، شُهِر الغنوشي بوجلغة، يُقْتُلْ المَيِّتْ و يِمْشي في جنازْتُو

بعد رفض مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تتعلّق بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر، المقدمة من طرف كتلة ائتلاف الكرامة، يهم حركة النهضة ان تعبر عن
1- رفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال الاستعمار الذي يمثل جريمة إنسانية وانتهاك لحرمات الدول والشعوب، واداة نهب للثروات واستغلال المقدرات
2- قلقها من طرح مثل المبادرات الهامة والحساسة دون تنسيق وحوار مسبق بين مؤسسات الدولة وفاعليها الأساسيين في السياسة الخارجية، ودون تحقيق توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بين كل مكونات المشهد السياسي والمجتمعي، الذي يحولها الى مصدر خلاف واستقطاب رغم نبل اهدافها
3- تأكيدها ضرورة التنسيق مع السيد رئيس الجمهورية في مثل هذه المبادرات التي تتدخل في صميم اختصاصاته وصلاحياته، خاصة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد على وقع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لوباء الكورونا التي تتطلب مزيد التعاون مع كل شركاء تونس دون استثناء
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
بيان اعلامي لحركة النهضة الإخوانية التي يرأسها راشدالخريجي . شُهِر الغنوشي بوجلغة
هل نسي بوجلغة أنه وراء هذه المسرحية سيئة الإخراج وأن ائتلاف الكرامة الذي قدم اللائحة المذكورة بيدق من بيادقه؟