راجل « سيقما » يلعب على الكلمات

صباح الخير حبيباتي وأحبائي.. وفلانتاين مفعم بالحب لجميع العاشقين
أمّا تنبيه قبل ما نغلق ملف سيقما
لاحظوا جيدا الراجل يلعب على الكلمات ..لم يعد يتحدّث عن نوايا التصويت كما كان يفعل وتفعل بقية الشركات، وإنّما… عن الثقة؟؟؟ أكيد قريتو السؤال بعين نوايا التصويت..!!! لكن السيد خدم على كلمة ثقة؟؟؟ ثقة؟؟؟ وهل مازلنا نستعمل هذا اللفظ؟؟؟ أحنا في الوقت الراهن ولّينا فاقدين حتى الثقة في رواحنا فما بالك بهؤلاء؟؟؟ ثقة فاش؟؟ وهل تعني الثقة التصويت؟؟؟ وإن كان الأمر كذلك فلم الحاجة إلى تغييب نية التصويت واستبداله بلفظ مطاطي فضفاض؟؟؟ سؤال غريب وعجيب في بلد العجائب العشر وكلّ شهر يرمز إلى سنة من سنوات الخراب…سؤال سمح لسي السيد أن يقفز فرحا مسرورا ومزهوّا… ولا يجوع الذئب ولا يغضب الراعي. شفتو المزالق ؟؟!! هذاكا نهار آخر كيف ينقدو إنسان ويرميه بالتلاعب في نوايا التصويت يشد تركينة » الثقة » ويقلكم : أنا تحدثت على نوايا تصويت؟؟ ثبتو رواحكم؟؟ وتخرجو آآآآوت…وصحّة ليه مادام الإعلام في يديه
الدكتورة نائلة السليني