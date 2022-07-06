رابطة حقوق الانسان تدعو قيس سعيد لسحب مشروع دستوره لأنه لايتوافق مع مدنية الدولة

دعت الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان لها ( اقرأه أسفله) اليوم 6 جويلية 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد لسحب نسخة الدستور المنشورة في الرائد الرسمي والتراجع عن الاستفتاء والعودة لحوار وطني لايجاد حلّ عاجل للأزمة الحالية
وأكدت الرابطة أن الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعيتها منبهة من خطورة النص الصادر في الرائد الرسمي.و كشفت أن رئيس الرابطة المشارك في أشغال الهيئة الاستشارية لم يتمكن حتّى من الاطلاع على نسخة الدستور المقدمة للرئيس ولم يطلع عليها الا حين صدرت في شكل رسالة لوم للرئيس في جريدة الصباح اليومية
واستنكرت الرابطة عدم تضمن نص الدستور إشارة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان محذرة من خطورة الفصل الخامس الذي يتحدث عن مقاصد الإسلام. كما اعتبرت أن الرئيس منح لنفسه عبر الدستور صلاحيات خطيرة وحصانة مطلقة، مع غياب الفصل بين السلط وتحويلها لمجرد وظائف وإلغاء الهيئات الدستورية وغياب الحديث عن المساواة بين الجنسين