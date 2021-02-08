رئيس مجلس النواب عقيلة صالح : سنعطي فرصة للحكومة الليبية الجديدة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشارعقيلة صالح، يوم أمس الأحد، ضرورة إعطاء فرصة للحكومة المؤقتة الجديدة، مشيرا إلى أنه كان رافضا ترشحه للمجلس الرئاسي
وقال صالح، في تصريح أدلى به أمس الأحد عند وصوله إلى مدينة القبة أمام حشد من مستقبليه : نحن للجميع وليبيا للجميع، وسيشارك بها الجميع، ويجب أن نعطي فرصة للحكومة الجديدة إن استطاعت أن تمشي كما نحن نريد، وإلا إذا حادت عن الطريق سيكون لنا موقف منها
وتابع : لكننا لا نريد أن يسجل علينا أننا نبحث عن وظائف أو سلطة، مطالبنا ستتحقق ( 100%)، وهي خروج القوات الأجنبية وستخرج في الأيام المقبلة من ليبيا، والمناصب السيادية ستوزع على أبناء ليبيا، وكذلك الوزارات وثروة النفط
وأشار صالح، إلى أن عددا من أعضاء لجنة الحوار هم من اقترحوا اسمه كمرشح، وأنه لم يكن مهتما بذلك
وتوقع رئيس مجلس النواب إلى أن القوات الأجنبية ستخرج في الأيام القريبة من ليبيا، وأن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط ستوزع بالتساوي على الليبي
يشار إلى أن البعثة الدولية للدعم في ليبيا أعلنت مساء أمس الأول الجمعة فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد
وقالت المبعوثة الدولية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة محمد المنفي فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح
وعقب إعلان النتائج، أعلنت أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة مجلس النواب خلال 21 يوما
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر 2021
وكالة الأنباء الليبية