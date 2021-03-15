رئيس حزب « المفتاح » يكتفي بالتعليق على ما حدث بالمطار بالفايسبوك

ما حصل هذا المساء في مطار تونس قرطاج من تهجّم وصعلكة على الموظفين الأمنيين الذين يؤدون واجبهم من طرف النائب عن الذراع السياسي للارهاب مخلوف، يعني التمادي في استباحة الدولة ومؤسساتها ورموزها بشكل مخز ومهين
كان يتوجب إعطاء الأوامر للشرطة بالقبض على هذا الشخص على عين المكان فالحصانة البرلمانية لا تحمه في مثل ذلك الفضاء ولا عن مثل هذه الأفعال
فالمطار فضاء أمني مطلق
إن ما يسمى بالحصانة البرلمانية صارت مجرد تغطية للخروج على القانون وعار إضافي على البرلمان نفسه طالما لم يقع تقييدها بوضوح
أما رئيس الحكومة فإما أن يتخذ الاجراءات اللازمة باعتباره أيضا وزيرا للداخلية وإلا فليغادر فورا لأن ما حصل اليوم لا يمكن السكوت عنه حتى في جمهوريات الهندي لا جمهوريات الموز
يكفي
لقد تجاوز الأمر كل الحدود
محسن مرزوق أمين عام حزب المفتاح