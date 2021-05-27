بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي 2021
وتندرج هذه الزيارة في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس
كما ستشكل الزيارة مناسبة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
رئيس المجلس الرئاسي الليبي في زيارة إلى تونس يومي 29 و 31 ماي الجاري
27/05/2021 |
بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 ماي 2021