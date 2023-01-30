رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مُتّهَم بالاعتداء على الملك العمومي للمياه

علمت منظمة أنا يقظ أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تلقى مطلباً لرفع الحصانة عن رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي القاضي مكرم بن منا بعد أن وجهت له تهمة « الاعتداء على الملك العمومي للمياه » (قضية مرسمة تحت العدد 72316بناحية منزل بوزلفة)
حيث أن رئيس محكمة الناحية قرر تعيين جلسة بتاريخ 22 فيفري 2023، تطالب منظمة أنا يقظ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة ليواجه القاضي مكرم بن منا التهمة الموجهة له
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد قرر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 تعيين القاضي العدلي مكرم بنمنا رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي
منظمة أنا يقظ