رئيسة بلدية دار شعبان الفهري تعارض تماما مع ما ورد ببيان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية

أنا سعيدة الصيد رئيسة بلدية دار شعبان الفهري اصرح مؤكدة أن موقفي يتعارض تماما مع ما ورد ببيان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وذلك للأسباب التالية
– عدم رجوع المكتب التنفيذي للجامعة لفروعه الجهوية لاعلام رؤساء البلديات بفحوى البيان قصد بلورة رؤية موحدة
– تبني الجامعة موقف طرف سياسي معين و اعتبار أن ما قام به رئيس الجمهورية إنقلاب على الدستور
– عدم أخذ الجامعة بعين الإعتبار ما آلت إليه البلاد من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية
–عدم احترام الجامعة إرادة الشعب في التغيير لإيجاد مناخ سياسي أفضل
وبالتالي فإني أجدد دعمي لعملية تصحيح المسار التي قام بها رئيس الجمهورية و رفضي التام لما جاء في بيان الجامعة وخاصة في ما يتعلق بتأويل الفصل 80
و إنني على استعداد تام لمواصلة العمل في الصفوف الأولى كما أنني ألتزم إلتزاما تاما بخيار السيد الرئيس إن رأى ضرورة لتجميد عمل المجالس البلدية
سعيدة الصيد رئيسة بلدية دار شعبان الفهري