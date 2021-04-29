دَوْحِي.. دَوْحِي.. ها حَنّانَة دَوْحِي

صباح الخير حبيباتي: جميعكم منبهر بغزوة بدر، وأنا قاعدة حايرة أمام موضوع الدرس الذي تلقاه المشيشي كما جرى به العمل في مثل هذه المناسبات..موضوع يعبّر صراحة وبصدق عن وضع التعليم عندنا.. ويبرز كيف أنّ أبناءنا يتلقّون تعليما مريضا .. ومُقعدا
هيا سيدي، موضوع الدرس « منزلة القران و علاقته بالأخلاق »: أوّلا : القسم الأوّل من الموضوع جانا مبتور الأعضاء لا عندو يدين ولا ساقين.. منزلة القرآن بالنسبة إلى من؟ يا بابا؟ يا سيدي المحاضر: راك كيف تقول » منزلة كذا يجب أن تكمل الجملة بالنسبة إلى من؟ أو ماذا؟؟؟ وما تخليش العبارة معلقة في الهواء… اربط اربط .. العربية تحب الربطان والتوثيق .. ثمّ، موش تعتبرو القرآن كلمة الله السامية التي لا تقارن بأيّ كتاب آخر؟؟؟ ما هذا التناقض في التفكير؟؟؟ تقول بقدسية النصّ وتُنزله من مقامه وفي نفس الوقت يتجمّد تفكيرك لأنّه عاجز عن قبول مقارنته بكلام البشر!!!!! ثمّ كيف انتقلت في فكرك من الحديث عن منزلة لا تحاكي منزلة أخرى إلى النظر في علاقة النصّ بالأخلاق؟؟؟؟ وماهو مفهوم الأخلاق عندك؟؟؟ وهل تعتبر القرآن كتابا في الأخلاق لا غير؟؟ وفي هذه النقطة يجب أن توضّح موقفك.. وتتقبّل السهام التي سيوجّهونها ضدّك؟؟؟ وفي الأخير : كيف تيسّر للمحاضر أن يقيم علاقات بين الأخلاق في جميع تجلّياتها وما أبانه النصّ؟؟
حاصيلو موضوع: خر طر… يذكرك بالكافِشانْتات متاع صالة الفتح.. وإن كانت تلك الحفلات تحمل رونقا خاصّا لا يدركه سوى من حضرها.. أمّا مثل هذه المواضيع فهي من قبيل » خنفس دنفس بات متعشّي ».. كلّ شي صار مهرّي في تونس.. نحن نعيش أيّام الرداءة .. وقُمِعت الكفاءة…. قالو تعرفش العلم! جاوبو بت فيه ليلتين.. شفتو الشريحة اللي قاعدة تخرج من جامعة الزيتونة اليوم؟؟؟ ويحكيو على ارتواء المنابع التي جفّت.. دوحي.. دوحي.. ها حنانة دوحي
الدكورة نائلة السليني