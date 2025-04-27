دونالد ترامب يمنع ماكرون من حضور اجتماعه مع زيلينسكي في الفاتيكان

ذكرت صحيفة « ذا صن » البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من الانضمام إلى اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي خلال جنازة البابا فرنسيس
وحسب الصحيفة فإن ترامب قال له : « لا ينبغي أن تكون متواجدا هنا »، نقلا عن خبيرة قراءة الشفاه نيكولا هيكلينغ
وقالت هيكلينغ معلقة على لقطات للرئيس الفرنسي وهو يصافح زيلينسكي، بينما يقول له ترامب : أنت مخطئ على ما يبدو، لا ينبغي أن تكون هنا
ونشر البيت الأبيض مقطع فيديو يظهر التحضيرات للمحادثات من قبل الجانبين الأمريكي ولأوكراني
ويظهر التسجيل أنه في البداية كان هناك ثلاثة كراسي، وبعد موقف ترامب لم يتبق سوى كرسيين له ولزيلينسكي
وكان مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ قد أعلن أن ترامب التقى زيلينسكي على انفراد خلال جنازة بابا الفاتيكان فرنسيس في روما، ووصف اللقاء بـ : المثمر للغاية