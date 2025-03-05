دونالد ترامب متمسك بمقترح إعادة بناء غزة خالية من حماس

في أول تعليق على خطة الدول العربية بشأن إعادة إعمار غزة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تمسكه بمقترح إعادة بناء القطاع الفلسطيني خاليا من حماس. وخلال خطاب حالة الاتحاد أكد ترامب « سنعيد رهائننا من غزة ». وفيما انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة لأنها « لم تتناول » حقائق الوضع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، اعتبرت الحركة الفلسطينية عقد القمة : مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء تمسكه بمقترح إعادة بناء قطاع غزة: خالية من حماس
وذكر البيت الأبيض في بيان له أن: خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها الدول العربية لا تعالج حقيقة أن القطاع غير صالح للسكن في الوقت الحالي
ووفقا لترامب : لا يمكن لسكان غزة العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة
يأتي ذلك عقب يوم واحد من اعتماد القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة كلفتها 53 مليار دولار وتتجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، على النقيض من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم : ريفييرا الشرق الأوسط
وقال البيت الأبيض إن الخطة التي تبنتها الدول العربية لم تعالج واقع غزة وإن ترامب متمسك بمقترحه
إسرائيل تنتقد وحماس ترحب
فيما انتقدت إسرائيل خطة الدول العربية، رحبت بها حماس
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت مباشرة عقب انتهاء القمة إن خطة إعادة الإعمار « لم تتناول » حقائق الوضع بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023
وأضافت الوزارة : لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطاف المئات، ولم تصدر أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل
غير أن حماس دعت إلى توفير الوسائل الكفيلة بإنجاح الخطة، واعتبرت عقد القمة : مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة
ودعت الحركة في بيان الزعماء العرب إلى إجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار من خلال : اتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبر العدو المجرم على تنفيذ بنود الاتفاق والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق
وقالت في البيان « نثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية تحت أي ذريعة أو غطاء ونعدّه موقفا مشرفا ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر
فيديو مثير للجدل
في سياق تشبثه بخطته حول غزة، نشر ترامب الأسبوع الماضي فيديو مثيرا للجدل تم تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، على منصّته الاجتماعية (تروث سوشال) يعكس رؤيته المستقبلية للقطاع
المقطع انتشر بشكل سريع وعلى نطاق واسع حصد ملايين المشاهدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي
ورغم تساؤل مستخدمين للإنترنت عن احتمال تعرض حسابات الرئيس الأمريكي لاختراق، لم يصدر أي نفي لنشره الفيديو حتى الآن