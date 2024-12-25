دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس تقرّ محاكمة عبير موسي بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة

تعلم هـيئة الـدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 أن دائـرة الإتـهـام بـمحـكمة الإسـتـئـنـاف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة الزميلة على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية
كما تعلم هيئة الدفاع الرأي العام
أنّ دائرة الإتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق الزميلة في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام
كما تستنكر هيئة الدفاع التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الإستئناف وتندد بالتشدّد في إحتساب الوقت عند زيارة الزميلة بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع
هذا وستنظّم هيئة الدفاع نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن تصاعد الظلم المسلّط ضدّ الزميلة التي انتُهكت كلّ حُقوقها الأساسيّة
تونس في 25 ديسمبر 2024
بــــــــــــــلاغ