دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تحيل متهمين في قضية « الجهاز السري لحركة النهضة » على القضاء

أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم الخميس احالة 7 متهمين على القضاء في ما يعرف بملف : قضية الجهاز السري لحركة النهضة
واضاف الطرخاني في تصريح لوكالة (وات) ان الدائرة قررت احالة المتهمين راشد الخريجي الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (جميعم موقوفون ) و مصطفى خذر وكمال العيفي (الاثنان في حالة فرار) على الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل عدة جرائم ذات صبغة ارهابية في ما يعرف بملف : قضية الجهاز السري لحركة النهضة
يذكر ان هذا الملف ورد يوم 16 جويلية الماضي على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة بعد ختم التحقيق بشأنه من قبل احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب
ويشمل ملف القضية 35 متهما من ضمنهم 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية و 7 موقوفين في غيرها و 12 متهما في حالة سراح و 11 متهما في حالة فرار
يشار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف « الجهاز السريلحركة النهضة » لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وهو ملف اثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية و فريق الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا تباعا في فيفري وجويلية من سنة 2013.