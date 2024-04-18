دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأخير النظر في قضية التآمر الى يوم 2 ماي المقبل

قال المحامي عبد العزيز الصيد، : إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم الخميس تأخير النظر في قضية التآمر الى يوم 2 ماي المقبل وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية
وأفاد الصيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون الى دائرة الاتهام المتكفلة حاليا بالملف بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم والتي تستكمل مدتها القصوى غدا الجمعة
وأصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في 12 أفريل الجاري قرارا بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر وقرّر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام بهذه المحكمة عقدت اليوم الخميس
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أقرت يوم 4 أفريل الجاري قرار قاضي التحقيق الاول بذلك المكتب والمتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية « تكوين وفاق ارهابي والتٱمر على أمن الدولة » المعروفة اعلاميا بـ : قضية التٱمرعلى أمن الدولة
ويبلغ عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية 8 أشخاص بينهم رجال أعمال ومحامين وجامعيين وموظفين