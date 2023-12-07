خمس (5) إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أصيب، مساء الخميس، 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، بينهم إصابتان خطيرتان
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمه تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي في بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم (جنوب)
وأضاف : 4 إصابات بالرصاص الحي في بلدة الخضر قرب بيت لحم تم التعامل مع الإصابات ونقلها للمستشفى
وذكر أن من بين الإصابات إصابة بالرصاص الحي بالفخذ لفتى يبلغ 17 عاما
من جهتها تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن : إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخضر غرب بيت لحم
وفي بيان منفصل، قال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع : إصابة بالرصاص الحي في البطن لطفل يبلغ 14 عاماً من بلدة قفين شمال طولكرم (شمال) وجاري نقله للمستشف
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على غزة
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 قتيلا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و »كارثة إنسانية غير مسبوقة »، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية