خمس منظمات وطنية تضغط على وزيرة العدل لتحريك ملفَّيْ الإغتيالات السياسية و الفساد

انتظمت مساء يوم 12 مارس 2021 بمقر وزارة العدل جلسة عمل بين ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية القائمين بالحق الشخصي في ملفي الاغتيالات السياسية و النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، و السيدة وزيرة العدل تم التطرق خلاله لمستجدات الاجراءات التأديبية و التتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة و غيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي و التستر على ملفات الارهاب و اغتيال الشهدين شكري بلعيد و محمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ، رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين و وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي شغلت الراي العام خاصة بعد ما اكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات و وقائع و قرار مجلس القضاء العدلي بعدم احالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية و رجوع السيدة الوزيرة في قرار احالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للافلات من المحاسبة
و قد شدد المتدخلون ممثلي الهيئات و المنظمات الاجتماعية على ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية و رفع الحصانة على جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملفات الاغتيالات و احالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية و استكمال الابحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين
و ابدت السيدة الوزيرة تفهمها لطلبات و قلق ممثلي الهيئات و المنظمات الاجتماعية الحاضرة بالاجتماع و استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي و التستر على الارهاب و التلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم و مراكزهم في اجل معقول و ان الوزارة ماضية قدما في اجراءات التتبع التأديبي و رفع الحصانة لتيسير اجراءات التتبع الجزائي و استكمال الابحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة و يضمن عدم الافلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون و صونا لثقة المواطن في القضاء
تونس في 15 مارس 2021
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
الاتحاد العام التونسي للشغل
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
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