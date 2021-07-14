خطير للغاية : عندما تساهم الصيدلة المركزية، برعاية المشاشو، في قتل المرضى بالمستشفيات

بلغنا من مصادر موثوقة و متعدِّدة أن المستشفيات التونسية في عديد الجهات ( بنزرت، تونس، نابل ، سوسة ، المنستير ، صفاقس ، قابس ، باجة ، القيروان…) تشكو منذ مدة من نقص فادح وكامل من أدوية يحتاجها مرضى الكوفيد
لإنارة القراء ، هذه الأدوية تصنع بتونس وبأثمان معقولة لكن الصيدلية المركزية ،بعنوان الحوكمة الرشيدة ، خيّرت أن تشتري هذه الأدوية من الخارج بالعملة الصعبة وبأسعار تفوق أضعافا سعر نفس الدواء الذي تصنعه المؤسسة التونسية وبنفس المواصفات العالمية
وبما أن العملة الصعبة نادرة إن لم تكن مفقودة فإن الصيدلية المركزية ، المورد الوحيد للأدوية ، عجزت عن خلاص مزوّديها الأجانب وفقدت الأدوية المذكورة والمرضى يموتون بينما الدواء بجانبهم و في متناول يدهم . لكن المشيشي المشاشو لا يكترث إلى صرخات استغاثتهم وصرخات استغاثة الأطباء والصيادلة والممرضين المحيطين بهم
لإنارة القراء كذلك فإن الشركة التونسية التي تصنع هذه الأدوية تصدرها إلى عديد البلدان الأوروبة والعربية والإفريقية لكن « حسن تصرف » الصيدلية المركزية برعاية المشيشي و سندِه السياسي ، فضلت أن يموت التونسي ولتذهبوا إلى الجحيم