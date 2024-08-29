خطير جدا : فاروق بوعسكر يمهد للإلتفاف على قرارات المحكمة الإدارية

قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إعلامي، بخصوص قرار قبول طعن المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي من قبل المحكمة الإدارية التي قررت قبول عودتهما للسباق الرئاسي أن مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والجوانب الدستورية والأحكام الجزائية الصادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات
وادعى بوعسكر أنّ مجلس هيأته هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة متطابقا للقانون والدستور كما ادعى
كما ينتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية مطلع الأسبوع القادم
القاضي أحمد صواب تعليقا على تصريح فاروق بوعسكر