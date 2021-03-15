خطير : الإخواني نور الدين البحيري يُحَرّضُ على عبير موسي

نشرالبارحة الإخواني نور الدين البحيري التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسوك
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التعاطي مع التسريبات الفضيحة إمتحان عسير للدولة
تعاطي القضاء والامن ورئاسة الجمهورية والحكومة والاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنيةوالاعلام مع التسريبات الاخيرةامتحان للجميع ولكل مؤسسات الدولة والتونسيين عموما وفتح تحقيق عاجل وجدّي ومحاسبة كل من تثبت إدانته مهما كان إنتماءه وموقعه وإعلام الرّأي العام
في الداخل والخارج بما تنتهي إليه الابحاث يوما بيوم والالتزام التام بالشفافية واجب وطني ودستوري وأخلاقي
والتردد والتهاون في التعاطي مع هذه التسريبات الفضيحة الخطيرة جدا والصّادمةخيانة للأمانة وإمتحان عسير وصعب للجميع دون إستثناء
ولأنّه من حقّ كل التونسيين معرفة الحقيقةكاملة وفي أسرع وقت أقدّر أنّه
1)على التّونسيين عموما والحكومة والمؤسستين الامنية والعسكرية والقضاء المستقلّ على وجه الخصوص الوعي بخطورة التّهديدات والمخاطر التي تستهدف الدّولة والتعاطي مع التّسريبات بالجدّية والمسؤوليةاللازمتين وفرض علويّة القانون وضمان الحقّ في التمتّع بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبق أحكام الدّستور والمعايير الدّوليّة
2)على كلّ من ستشمله الأبحاث في هذا الملفّ في أيّ موقع كان في الدّولة: رئاسة جمهوريّة ومجلس نواب شعب وقضاء وهيئات دستوريّة وضع أنفسهم على ذمّة القضاء وعدم التمسّك بالحصانة وعرقلة مسار الأبحاث وتعطيلها
3)على مكوّنات المجتمع المدني والإعلاميين والمنظّمات المستقلّة وعموم التونسيين وخاصّة الشّباب التسلّح باليقظة والتحرّك جماعات وفرادى لمنع وإفشال أي محاولة لطمس الحقيقة ومغالطة الرّأي العام والتواطئ مع المذنببن المحتملين للإفلات من العقاب
4)إستحضار أن ّما إرتكبه ويرتكبه يوميا الحزب الفاشي من تجاوزات وجرائم داخل مجلس نواب الشعب وخارجه ليس عملا عفويّا أو معزولا بل هو حلقة في سلسلة مؤامرات تستهدف تونس وأمنها ووحدتها وإستقرارها وهو ما يوجب بذل كلّ الجهد لكشف وفضح كل المتحالفين مع عبير وأتباعها داخل البلاد وخارجها