خسارتك يا فاطمة يا بنت المسدي

سؤال لقاطمة المسدي
انت تحب تقود تحرك فقط بش تطلّع شعبيتك و تعاود تترشح او شكون وراك بالضبط ؟؟ و انت و اللي وراك في بالكم بحجم التهديدات و التحركات المريبة اللي يتم تعقبها توا بين الحامة و قفصة ؟؟؟ و الا الريزو متاعك و اللي يخدم بيك يا فطومة بين الداخلية و الضفة الشمالية ما عادش يضويك ؟
على كل و في كل الاحوال نتصور بش تلقى روحك كي العادة انت و كاميرا الجنوبية
خسارتك يا فاطمة
. على فكرة جماعة هاك الدهليز متع باردو قودوا بيك لانكم مش صافين مع بعضكم و كل واحد و شكون عرفو .. تختلف الاجندات باختلاف العروفات
شهرزاد عكاشة