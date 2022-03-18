خبز وماء والغنوشي …لا

صباح الخير: حاصيلو سيدي بنادم مخيبو..وقدّاه ناكرين الجميل ..طلعنا صرّيفة منتنة…😔 الغنوشي من فرط حبّو فينا عيِّشنا جميع الأحقاب في حقبة وحدة..👺 عيشنا الإرهاب وافرز وأختار .. عيشنا مع الدعاة على كلّ لون يا كريمة… من نكاح المتعة..إلى اللعب بالصبيان.. إلى خفض الإناث … إلى شكاير كحل بلاستيك لفّ فيها النساء… الصلاة على النبي 👿👿البلاد في عهدو سِكنوها أشباح وأهل باسم الله…قلتو خبز وماء وبن علي لا… حقق ليكم أمنيتكم.. وخذا الخبز والماء والغلّة والفاكية..وكل ما يباركو تراب تونس… وعيشكم عراة زناط..آش تحبّو أكثر !!! حتى الرضّع حطهملكم في كراذن… والأجمل.. الأجمل خلاّنا عايشين فيلم رعب على المباشر… فيلم مقتل 24 شخصًا من بينهم 20 سائحا و 2 توانسةومسلحَين إثنين… شنوة تحبّو أكثر من هذا!!!! شعب لئيم زايد
كلّ 18 مارس وهم خاسئون… وخبز وماء والغنوشي …لا
الدكتورة نائلة السليني