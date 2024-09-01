حوالي 200 جمعية ومنظمة وشخصيات سياسية يحذّرون من الإنقلاب على قرارات المحكمة الإدارية

دفاعا عن الحق في الديمقراطية ورفضًا لتدليس الانتخابات الرئاسية
إن الممضين-ات، أسفله
وبعد إطلاعهم على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيمَا تعلّق بمنازعات الترشح للانتخابات الرئاسية 06 أكتوبر 2024 وما انتهت له من انتصار للتنافسية وللحق في الترشح، ومتابعتهم تصريحات رئيس هيئة الانتخابات التي ورد فيها أن مجلس هيئته سيَنظر في تلك القرارات ويُقيِّم تعليلها ويستند لأحكام القضاء الجزائي ليقرّرَ تطبيقها من عدمه
واستنادًا لما بلغهم العِلم به فيمَا تعلّق بتعاطي الهيئة مع جمعيات ملاحظة الانتخابات وما فيه من تضييق عليهم و ابطاء في منح الاعتماد أو رفض له
وملاحظتهم ما يتعرض له الإعلاميون من ضغوط و هرسلة وتدخّل في خطوطهم التحريرية واعتداء على استقلالية هياكلهم التعديلية في تغطية الاستحقاق الانتخابي
وإيمانا منهم بقِيم دولة القانون ودفاعًا عن الحق في انتخابات رئاسية تعدديّة تضمن الحدّ الأدنى من شروط النزاهة والشفافية، فإنهم
يثمّنون ما أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون، ويَدعُون كل القضاة إلى اتخاذها قدوة ومثالاً عند نظرِهم في مختلف النزاعات -خصوصا منها تلك التي تُسلَّط فيها عليهم ضغوط سياسية- حماية للحقوق والحريات ومنعًا لكل توظيف للقضاء في الصراعات السياسية
يُنبّهون لكون القانون الانتخابي أسندَ لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، ونَصَّ صراحة على كون الأحكام التي تُصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتُنفّذ على المسودة
يؤكّدون على كَون عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية فيما تعلَّقَ بمن أمرت بادراجهم في القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لا سند قانوني له و يُعدّ لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون و ما يؤدّي له من ضرَر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه
يُحذّرون من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام ويدعون السلطة العامة بمختلف مكوناتها، وبما فيها هيئة الانتخابات الى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين بالمحاكمات الجزائية و بمفاعيل المرسوم 54 سيء الذكر
يدعون هيئة الانتخابات الى التزام القانون و الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس من شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع ملاحظة الانتخابات والتضييق عليه خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة
يُطالبون الجميع باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها
يتمسّكون بالنضال السلمي والديمقراطي دفاعا عن الحق في انتخابات تعددية، ورفضا لاستعمال التخويف والترهيب و الملاحقات الجزائية في خدمة مرشح أو في التضييق على آخرين
الجمعيات والمنظمات
1. المفكرة القانونية-تونس
2. جمعية كلام
3. جمعية تَقاطع من أجل العمل والحريات
4. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
5. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
6. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
7. دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
8. جمعية انشُر
9. جمعية البوصلة
10. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
11. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
13. منظمة أنا يقظ
14. جمعية نشاز
15. جمعية نوماد 08
16. منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء
17. جمعية صحفيي موقع نواة
18. جمعية أصوات نساء
19. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
20. جمعية الكرامة للحقوق والحريات
21. فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين ضفتين
22. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
23. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
24. منظمة محامون بلا حدود
25. الأورو متوسطية للحقوق
26. جمعية رابطة المواطنة والحريات
الشخصيات الحقوقية والسياسية
1. شيماء بوهلال: ناشطة حقوقية ونسوية
2. مسعود الرمضاني: ناشط حقوقي
3. سوسن الجعدي: ناشطة حقوقية وسياسية
4. وحيد الفرشيشي: عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
5. ألفة لملوم: باحثة
6. يسرى فراوس: نسوية
7. أنيسة تريشلي: قاضية
8. عفيف الجعيدي: قاضي
9. شرف الدين اليعقوبي: ناشط مدني
10. شيماء عيسى: ناشطة سياسية
11. كريم مرزوقي: محامي وناشط سياسي
12. أحمد صواب: قاضي إداري سابق ومحامي
13. هالة بن سالم: محامية وناشطة حقوقية
14. يوسف عبيد: باحث في القانون العام
15. حمادي الرحماني: قاضي
16. ثامر الزغلامي: صحفي
17. شكري لطيف: كاتب
18. سناء بن عاشور: جامعية وناشطة حقوقية
19. سامي بن غازي: محامي
20. دليلة مصدق: محامية
21. كمال الجندوبي: ناشط حقوقي
22. رضا إدريس: ناشط سياسي
23. رياض الشعيبي: ناشط سياسي
24. سفيان المخلوفي: ناشط سياسي
25. فوزي جاب الله: محامي
26. محمد الحامدي: ناشط سياسي
27. هشام عجبوني: ناشط سياسي
28. سندة عبد الكافي: محامية
29. صابر العبيدي: محامي
30. سمير الجراي: صحفي
31. وائل ونيفي: صحفي
32. هاجر بوجمعة: صحفية ومنشطة
33. توفيق عمران: رسام كاريكاتور
34. صبري الزغيدي: صحفي
35. أميرة محمد: صحفية
36. مهدي الجلاصي: صحفي وناشط مدني
37. ثامر المكي: صحفي
38. وليد الماجري: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات
39. محمد اليوسفي: صحفي ومدافع عن الحقوق والحريات
40. ياسين النابلي: صحفي
41. منال دربالي: صحفية
42. المنجي صواب: نقابي
43. أحمد نظيف: صحفي
44. حاتم بوكسرة: صحفي
45. فطين حفصية: صحفي
46. أمل الهذيلي: صحفية
47. محمد رامي عبد المولى: صحفي مستقل
48. نصر الدين السهيلي: مخرج سينمائي وناشط سياسي
49. فتحي بن الحاج يحي: مترجم وكاتب وناشط حقوقي
50. هشام عبد الصمد: باحث ومترجم
51. محمد الخنيسي: ناشط حقوقي وسياسي
52. نجلاء كدية: ناشطة سياسية
53. رجاء بن سلامة: جامعية وحقوقية
54. بسام بونني: صحفي
55. محمد كريشان: صحفي
56. فداء الهمامي: ناشطة حقوقية
57. أسماء سلايمية: محامية
58. شوقي الطبيب: عميد سابق للمحامين
59. عياض بن عاشور: العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
60. العياشي الهمامي: محامي
61. مهدي زقروبة: محامي
62. آسيا الحاج سالم: محامية
63. سمير ديلو: محامي
64. فوزي جاب الله: محامي
65. محسن السحباني: محامي
66. هيفاء الشابي: محامية
67. رمزي بن دية: محامي
68. إسلام حمزة: محامية
69. أنس الكدّوسي: محامي
70. محمد آدم المقراني: محامي
71. محمد أمين شعور: محامي
72. حسان عكاشة: محامي
73. إلياس الشواشي: ناشط سياسي
74. جوهر بن مبارك: سجين سياسي وأستاذ قانون دستوري
75. كمال ابركان: محامي
76. صلاح البرقاوي: محامي
77. ماهر العباسي: طبيب وناشط
78. منير اللطيفي: مواطن
79. أحمد بن تعاريت: مستشار قانوني
80. عصام الصغير: محامي
81. سلوى القلوجي: محامية
82. نادية الشواشي: محامية
83. محمد الهادي الطرشوني: نقابي
84. أسماء الغشام: أستاذة جامعية
85. أشرف العوادي: ناشط مدني وباحث
86. أحمد بدران العرفاوي: صحفي
87. وسام الصغير: ناشط سياسي
88. عبد الكريم الحيزاوي: جامعي
89. آمال العلوي: ناشطة بالمجتمع المدني
90. مريم بريبري: مواطنة
91. شريفة تليلي: ناشطة نسوية
92. وفاء قرامي: محامية
93. رازان سليمان الشابي: ناشطة
94. مراد علالة: صحفي
95. مراد خشناوي: أستاذ تعليم ثانوي
96. شاكر الحوكي: أستاذ قانون العام
97. ياسين غرسلاوي: ناشط سياسي
98. عبد الواحد اليحياوي: محامي
99. أروى بركات: صحفية
100. أمين الغزي: أستاذ مبرز وكاتب
101. عبد السلام الككلي: جامعي
102. عبد الوهاب معطر: أستاذ قانون عام
103. هاجر بن الشيخ العربي: أستاذة مساعدة في القانون العام
104. حاتم مراد: أستاذ جامعي
105. محي الدين شربيب: مدافع عن حقوق الإنسان
106. منية بن جميع: ناشطة حقوقية وجامعية
107. رامي الصالحي: مدير مكتب شمال إفريقيا للأورومتوسطية للحقوق
108. لمياء ناجي: أستاذة قانون عام
109. مفيدة محجوب: قاضية
110. عبد القادر فتح الله: أستاذ قانون عام
111. صبحي بن عمار: محامي
112. فوزي المعلاوي: محامي
113. نجاة عرعاري: ناشطة حقوقية ونسوية
114. يوسف بالعيوني: أستاذ جامعي
115. حنان بودخان: محامية
116. عبيد الخليفي: جامعي
117. هناء هطاي: محامية
118. رضا السماوي: طبيب وناشط جمعياتي
119. جيهان عربي: محامية
120. مروى سعد: محامية
121. أيمن بوغانمي: أستاذ مساعد
122. عبد اللطيف الهرماسي: جامعي وناشط سياسي
123. زهير معلم: أستاذ مساعد في القانون العام
124. عبد الرحمان شوشان: محامي
125. أحمد القلعي: ناشط مدني
126. ليليا وسلاتي: رئيسة تحرير مساعدة
127. حسام الحامي: منسق ائتلاف صمود
128. أسماء البكوش: صحفية
129. عبد القادر فتح الله: جامعي
130. كمال الرزقي – أستاذ قانون عام
131. منية ابراهيم – برلمانية سابقة
132. وسام حمدي – صحفي
133. محمد رحموني – جامعي
134. أمل السعدي – ناشط سياسي
135. محمد لزهر العكرمي – ناشط سياسي
136. فوزي بن عبد الرحمان – ناشط سياسي
137. جيهان علوان – صحفية
138. الاستاذة سميرة الرويسي- محامية
139. شكري الجلاصي – ناشط سياسي
140. عايدة محمد – ناشطة سياسية
141. هاجر غمّاقي- صحفية
142. محمد بن مفتاح – قاضي
143. هشام بن خالد : قاضي معفي
144. عمر عبد القادر حقوقي وناشط مدني
145. سعيدة قراش – ناشطة حقوقية ونسوية
146. وسيم بوثوري ناشط سياسي
147. فاطمة اسماء معتمري ناشط نسوية
148. أميرة السعدي ناشطة حقوقية و نسوية
149. جنيدي بنحمد: ناشط حقوقي و سياسي
150. سميرة الرويسي محامية
151. الاستاذة احلام الماجري محامية
152. مجدي الكرباعي ناشط سياسي
153. آيلا السلامي ناشط نسوية
154. عبير عميش ناشطة مدنية
155. زينة الماجري ناشطة سياسية
156. عبد القدوس السعداوي ناشط سياسي
157. جمال الزغلامي ناشط سياسي
158. آمال شاهد – صحفية و مقدمة برامج في الإعلام العمومي.
159. وليد العربي – مساعد في القانون – بنزرت
160. شكري يعقوب – رئيس المنتدى التونسي السويسري للحريات
161. الاستاذ غسان بسباس – محامي
162. سليم بن عرفة ، ناشط سياسي وفي المجتمع المدني.
163. يمينة الزغلامي ناشطة سياسية
164. جهان اللواتي – صحفية
165. محبوبة بنضيف الله ناشطة سياسية وعضو مجلس نواب الشعب سابقة
166. الاستاذ طاهر يحي محام
167. الناصر الهرابي: محامي وناشط في المجتمع المدني
168. أحمد عبدالنبي ناشط مدني
169. فتحي بشير صحفي
170. منجي الفرحاني، مخرج سينمائي وفنان تشكيلي
171. معز عطية اعلامي
172. اريج سلامة طبيبة
173. سوفية بن عاقلة ا قاضية
174. ماجدة مرابط استاذة قانون عام
175. روضة الهيشري استاذة قانون عام
176. ريما الصغير ناشطة حقوقية و نسوية
177. امين برك الله ناشط سياسي
178. امال وناس، صحفية
179. عايدة كتاتا – جامعة صفاقس
180. مبروكة الصيد – جامعة صفاقس
181. مالك بن عمر محامي
182. عبد الرزاق الكيلاني عميد سابق للمحامين
183. زياد الهاني: زياد الهاني- صحفي مدير تحرير موقع TunisianPress
184. مختار الطريفي: محامي وناشط حقوقي
185. ناجي البكوش. العميد السابق بكلية الحقوق صفاقس
186. إحسان الغربي – جامعي
187. نافع العريبي محام
188. منجية البوغانمي مواطنه
189. يوسف الباجي محامي
190. سليم بوخذير: صحفي مستقل
191. سهام شعور: صحفية
192. أيوب ضيف الله: صحفي مستقل
193. أحمد عباس – باحث
194. محمد الطاهر الكنزاري محامي
195. حمدي غزارة، طبيب وناشط مدني
196. احمد بلغيث محامي وناشط سياسي
197-هشام سكيك، جامعي وناشط سياسي
198- حبيب القزدغلي – أستاذ جامعي
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