حمّى السياسة في تونس

ربما على النخبة السياسية التي تخوّن وتسفّه وتكفّر بعضها، أن تدرك أنّ السياسي في تونس يرى نفسه حاميا للحمى، قائدا أغر، فارسا مغوارا، نبيا مرسلا، ملاكا طيّبا، أما خصمه فهو الخائن العدو اللدود، بالتالي لا خطوط حمراء أمام العنف السياسي، لا ننسى أن هذا العنف أدى للاغتيالات السياسية.. لا يمكن أن تحتوي الديمقراطية هذا أبدا، وإن مازالت تونس في رحلتها الهشة مع الديمقراطية فلأن العنف السياسي الذي تجلّى في عدة أوجه لم يوقفه القانون بعد، مع أنّه يجرّم كل أنواع العنف.. وإن هدأ منسوب العنف خاصة مقارنة بسنوات 2012 و2013، إلا أنّ الغليان السياسي في فترة اقتصادية حرجة يؤدي قطعا إلى إضعاف الدولة وتآكل مؤسساتها
ربما الإختلاف نعمة، بل هو كذلك، إلا أنّ حشر العقل السياسي التونسي في قوالب لم تعد تتحمّل النظريات الجديدة، والفقزة الجديدة نحول عالم تنظمه العلاقات والمعادلات الرياضية.. لم يعد أيضا حقن الإديولوجيا بالسياسة يجدى نفعا ولم تعد معارك الهوية تجدي نفعا.. فالإنسان أمام المحن، ينسى كل هذا ولا يفكر إلا في الحفاظ على حياته وحيات من يحب في أحسن الحالات، من ذلك أمنه الغذائي والصحي والمعيشي بصفة عامة
ولكن عند المحن الشديدة لن يكون الأمر على ما يرام أبدا.. ربما ستكون الرجّة شديدة، لأنها تُدعى :رجّة الجوع.. عندها لن ينفعنا أي شيء.. وسيدرك السياسيون أنّهم تناسوا الحديث عن سلم اجتماعية حقيقية وعن ميثاق للأخلاق السياسية، وعن معارك حقّة قبل عنفهم ضد بعضهم البعض: هي أن يعيش الإنسان بكرامته وحريته في وطنه.. هي أن تقدّم له بلاده خدامات تليق بإنسانيته كإنسان، هي أن تدار السياسة حول البرامج لا حول المعارك الخاوية، تلك التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى جعل المواطن أكثر عنفا ورفضا للآخر
في الحقيقة تعوّد التونسي على الصولات والجولات السياسية، حتى اهترأت أو تكاد صورة السياسي بصفة عامة، لا شعبية لأحد تبقى ولا ثقة، هذا ما يحدث غالبا، لو تعوّد التونسي منذ 14 جانفي 2011 على الحديث عن الاقتصاد التونسي والعالمي مثلا، لأصبح فهيما به، ولسهلت المفردات والمفاهيم، ولصار أكثر حبّا لقيمة العمل ليكون بذلك أقل مطلبية .. ربما لتحرّرت المبادرة الخاصة ولخّفت أوزار الدولة، ربما لكانت الظروف الآن مختلفة.. فالسياسيون تذكروا الحديث عن الصحة، وهي معركة حقيقية أخرى، عند انفجار فيروس كورونا
يجمع خبراء الإقتصاد أن الأمور ليست على يرام خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على العالم وعلينا، ولا تسلم بذلك الجرّة كلّ مرة.. غير أنّ لا مواضيع جدّية نراها في غالب الأحيان لوضع الملفات الحقيقة على الطاولة بعيدا عن المعارك السياسية الخاوية ونرجسية السياسي الذي يتحدّث بشكل مناسبتي عن معركة دفع النمو وخلق الثروة، عن المعارك القيمية والإقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والبيئية .. وغيرها.. وهاهي نسبة لا بأس بها من الأدمغة التونسية تهاجر نحو أرض أرحب من وطنها.. فحسب مكتب التونسيين بالخارج فإن 94 ألف كفاءة غادرت تونس بعد 2011 و15 ألف منذ بداية 2018.. ألا يعتبر هذا الرقم مفزعا؟
حتى فيروس كورونا لم يجعل السياسي التونسي يتوقف قليلا قبل أن تتعمق شروخ النزاعات وسياط الصراعات، ربمّا هي حمّى السياسة منذ 2011.. ربما علينا أن نبحث عن القواسم المشتركة دون التطبيع مع العنف والفساد وأذيالهما، ربما علينا أن نتحسس طريقا أو طرقا للنجاة.. لا بد من أمل جديد كل يوم.. وشغف يتجدد، بل يولد كل يوم.. وإلا علينا وعلى هذا الوطن الذي نتقاسمه السلام.. إن أشدّ ما نحتاجه اليوم، هو بناء ثقافة السلم الاجتماعية في كل مستويات فهمها المتعددة، لأننا جميعنا لسنا على صواب دائم، ولا على خطأ دائم، مفاهيمنا دائما ما تتكلّس وتنغلق في كل لحظة لا نساير فيها العالم المتغيّر، وكلّما تكلّست إلا وانفجر خطاب النخبة السياسية في سباق نحو نبذ الآخر في معارك خاوية.. كأن تونس مازلت عالقة، كبّلها سياسيوها بمعارك لا تعنيها ولا تعليها
بقلم سياء المزوغي