حمّى السياسة في تونس

20/06/2020 |

ربما على النخبة السياسية التي تخوّن وتسفّه وتكفّر بعضها، أن تدرك أنّ السياسي في تونس يرى نفسه حاميا للحمى، قائدا أغر، فارسا مغوارا، نبيا مرسلا، ملاكا طيّبا، أما خصمه فهو الخائن العدو اللدود، بالتالي لا خطوط حمراء أمام العنف السياسي، لا ننسى أن هذا العنف أدى للاغتيالات السياسية.. لا يمكن أن تحتوي الديمقراطية هذا أبدا، وإن مازالت تونس في رحلتها الهشة مع الديمقراطية فلأن العنف السياسي الذي تجلّى في عدة أوجه لم يوقفه القانون بعد، مع أنّه يجرّم كل أنواع العنف.. وإن هدأ منسوب العنف خاصة مقارنة بسنوات 2012 و2013، إلا أنّ الغليان السياسي في فترة اقتصادية حرجة يؤدي قطعا إلى إضعاف الدولة وتآكل مؤسساتها

ربما الإختلاف نعمة، بل هو كذلك، إلا أنّ حشر العقل السياسي التونسي في قوالب لم تعد تتحمّل النظريات الجديدة، والفقزة الجديدة نحول عالم تنظمه العلاقات والمعادلات الرياضية.. لم يعد أيضا حقن الإديولوجيا بالسياسة يجدى نفعا ولم تعد معارك الهوية تجدي نفعا.. فالإنسان أمام المحن، ينسى كل هذا ولا يفكر إلا في الحفاظ على حياته وحيات من يحب في أحسن الحالات، من ذلك أمنه الغذائي والصحي والمعيشي بصفة عامة
ولكن عند المحن الشديدة لن يكون الأمر على ما يرام أبدا.. ربما ستكون الرجّة شديدة، لأنها تُدعى :رجّة الجوع.. عندها لن ينفعنا أي شيء.. وسيدرك السياسيون أنّهم تناسوا الحديث عن سلم اجتماعية حقيقية وعن ميثاق للأخلاق السياسية، وعن معارك حقّة قبل عنفهم ضد بعضهم البعض: هي أن يعيش الإنسان بكرامته وحريته في وطنه.. هي أن تقدّم له بلاده خدامات تليق بإنسانيته كإنسان، هي أن تدار السياسة حول البرامج لا حول المعارك الخاوية، تلك التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى جعل المواطن أكثر عنفا ورفضا للآخر
في الحقيقة تعوّد التونسي على الصولات والجولات السياسية، حتى اهترأت أو تكاد صورة السياسي بصفة عامة، لا شعبية لأحد تبقى ولا ثقة، هذا ما يحدث غالبا، لو تعوّد التونسي منذ 14 جانفي 2011 على الحديث عن الاقتصاد التونسي والعالمي مثلا، لأصبح فهيما به، ولسهلت المفردات والمفاهيم، ولصار أكثر حبّا لقيمة العمل ليكون بذلك أقل مطلبية .. ربما لتحرّرت المبادرة الخاصة ولخّفت أوزار الدولة، ربما لكانت الظروف الآن مختلفة.. فالسياسيون تذكروا الحديث عن الصحة، وهي معركة حقيقية أخرى، عند انفجار فيروس كورونا 
يجمع خبراء الإقتصاد أن الأمور ليست على يرام خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على العالم وعلينا، ولا تسلم بذلك الجرّة كلّ مرة.. غير أنّ لا مواضيع جدّية نراها في غالب الأحيان لوضع الملفات الحقيقة على الطاولة بعيدا عن المعارك السياسية الخاوية ونرجسية السياسي الذي يتحدّث بشكل مناسبتي عن معركة دفع النمو وخلق الثروة، عن المعارك القيمية والإقتصادية والصحية والتربوية والثقافية والبيئية .. وغيرها.. وهاهي نسبة لا بأس بها من الأدمغة التونسية تهاجر نحو أرض أرحب من وطنها.. فحسب مكتب التونسيين بالخارج فإن 94 ألف كفاءة غادرت تونس بعد 2011 و15 ألف منذ بداية 2018.. ألا يعتبر هذا الرقم مفزعا؟

حتى فيروس كورونا لم يجعل السياسي التونسي يتوقف قليلا قبل أن تتعمق شروخ النزاعات وسياط الصراعات، ربمّا هي حمّى السياسة منذ 2011.. ربما علينا أن نبحث عن القواسم المشتركة دون التطبيع مع العنف والفساد وأذيالهما، ربما علينا أن نتحسس طريقا أو طرقا للنجاة.. لا بد من أمل جديد كل يوم.. وشغف يتجدد، بل يولد كل يوم.. وإلا علينا وعلى هذا الوطن الذي نتقاسمه السلام.. إن أشدّ ما نحتاجه اليوم، هو بناء ثقافة السلم الاجتماعية في كل مستويات فهمها المتعددة، لأننا جميعنا لسنا على صواب دائم، ولا على خطأ دائم، مفاهيمنا دائما ما تتكلّس وتنغلق في كل لحظة لا نساير فيها العالم المتغيّر، وكلّما تكلّست إلا وانفجر خطاب النخبة السياسية في سباق نحو نبذ الآخر في معارك خاوية.. كأن تونس مازلت عالقة، كبّلها سياسيوها بمعارك لا تعنيها ولا تعليها

بقلم سياء المزوغي