حمزة البلومي يرد على محامي الإرهاب سيف الدين مخلوف : شَيْخُو روَاحْكم

نشر ، اليوم السبت ،الإعلامي حمزة البلومي منتج برنامج « الحقائق الأربع » التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك معلقا على تدوينة محامي الإرهاب سيف الدين مخلوف التي تهجم فيها على البلومي لكشفه عن فضائح محتشد الرقاب القرآني
من مدة لا عاد نعلق على هبلاتو ولا على سبانو… زايد.. وباش انكمل هكا.. هو وامثالو آخر حاجة نضيع فيها وقتي.. والاسباب واضحة.. دولة اللي فيها نصير الارهابيين اللي يقول لقاضي التحقيق كانك راجل أهبطلي يولي نائب وعندو حصانة، اللي الارهابي اللي هو دافع عليه فجر روحو قدام سفارة أمريكيا واستشهد في العملية أمني. دولة اللي عشرات الصغار خرجوهم من القراية و دمغجولهم امخاخهم وزوز منهم أثبت القضاء اغتصابهم من معلميهم في معسكر الرقاب.. الدولة هذي ما عادش نتفاجئ بشيء فيها حتى لو كان تخرج الارهابيين من الحبوسات. والدولة هذي عندو الحق فيها نائب الارهاب يسبني وكي العادة يدعي أني ضد الدين والاسلام والقرآن وغيرو وحتى حد ما يكلمو. هو وامثالو آخر اهتماماتي.. خدمنا ومازلنا باش نخدمو ونكشفو خوركم للتوانسة. وبيناتنا التوانسة اما الباقي مبروك عليكم بما أنكم في السلطة نعرف اللي باش تعملو اللي تحبو : دخلو للحبس اللي تحبو وخرجو منو اللي تحبو
تنويه : طبعا نعرف قوة ذبابهم الالكتروني الازرق. شيخو رواحك