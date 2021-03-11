إقالة وزير الداخلية وتسلم رئيس الحكومة الوزارة بالنيابة كانت منذ البداية عملية مشبوهة جدا بدات تتوضح تدريجيا
* بدينا باستعراض القوة نهار 26 جانفي 2021 ومنع المتظاهرين من الوصول لباردو نهار التصويت على التحوير الحكومي
* تعدينا لقمع المحتجين والايقافات العشوائية والاعتداءات على الشباب والقصر وتتبعهم والزج بيهم في السجون
* بعدها منح ترخيص لمظاهرة الحزب الحاكم بالرغم من الإجراءات اللي تنص على منع التجمعات
* كملناها بفض اعتصام مرخص ليه بالقوة العامة بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين والمواطنين والنواب
حماية الفشل بالقوة هو المفهوم الأصلي للديكتاتورية
النائب حاتم المليكي