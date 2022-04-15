حليلي نا… حليلي …حليلي نا

دعت وزيرة الصناعة ولا أعلم إن بقيت لنا صناعة ووزيرة الطاقة والشعب أدرى بما نعانيه من الطاقة ووزيرة المناجم التي أغلقها الوندال والتتار…أقول دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم إلى ترشيد استهلاك المحروقات بالركوب في سيارة واحدة إن كنا من عائلة واحدة أو كنّا في وجهةواحدة هكذا كسيارات النقل الريفي « اركب لا تمنّك »…يا سلام يا وزيرة هكذا إذن يصل بك الذكاء والجهبذة والفطحلة إلى هذه النصيحة… هكذا خرجت بهذه الحيلة الغريبة العجيبة للترشيد في استهلاك المحروقات…يا مولانا أبهؤلاء حقّا تريد إصلاح حال البلاد والعباد….والله لو جلست يوما واحدا مكانك واستحوذت على كل مفاصل الحكم والدولة كما فعلت لأعلنت حلّ حكومة نجلاء وصويحباتها فهذه حكومة لا تصلح لغير البكاء…وحليلي نا حليلي..حليلي …حليلي نا
سلامة حجازي