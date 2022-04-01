حلول شهر رمضان لا يعني الحد من الحريات الفردية

بمناسبة حلول شهر رمضان، يطيب للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن يتقدّم بأحرّ تهانيه لكافة المسلمين في تونس وفي الخارج
ويُؤكّد المرصد بهذه المناسبة على ضرورة احترام المواطنين للحق في الاختلاف بين المسلمين منهم وغير المسلمين، وبين المُطبّقين للشعائر الدينية وغير المُطبقين، باعتبار أنه لا يحقّ لأي فرد التدخل في طبيعة علاقة فرد آخر بالدين
كما يُؤكّد أن على الدولة أن تحمي كافة المواطنين وأن تتعامل معهم على قدم المساواة دون أي اعتبار لدينه أو لطبيعة علاقته بالدين، اعتمادا على الفصول 2 و6 و21 من الدستور الضامنة لمدنية الدولة، وللتساوي بين الأفراد في الحقوق، ولحرية الضمير والمعتقد
ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة وزارة الداخلية بإيقاف العمل نهائيّا بالمنشور الذي صدر عنها منذ ما يزيد عن الأربعين سنة بهدف ملاحقة غير الصائمين، وهو منشور منافٍ للدستور ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، علما بأنه صدر لأغراض سياسويّة ظرفية، بل أن على الدولة ملاحقة من يتدخّل لفرض إرادته الشخصية على غيره
01-04-2022
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي
بيان