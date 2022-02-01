كشف كاتب عام الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الميزوري، أن الدولة التجأت إلى مؤسسة البريد التونسي لخلاص أجور أجور موظفيها لشهر جانفي الفارط
وأشار الميزوري، أن البريد التونسي قام بضخ مبلغ، 700 مليون دينار من مدخراته لفائدة خزينة الدولة من أجل خلاص أجور الموظفين لشهر جانفي الجاري ، حسب تصريحه لراديو : الدّيوان آف آم
حكومة نجلاء بودن تمتصّ مدخرات البريد التونسي لخلاص موظفيها لشهر جانفي
01/02/2022 |
كشف كاتب عام الجامعة العامة للبريد، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الميزوري، أن الدولة التجأت إلى مؤسسة البريد التونسي لخلاص أجور أجور موظفيها لشهر جانفي الفارط