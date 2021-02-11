حكومة المشيشي تقترض 465 مليون دولار من البنوك لتغطية جزء من عجز ميزانيتها

أكدت وزارة المالية في بلاغ لها أنه في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، تمت دعوة البنوك المحلية إلى المشاركة في تعبئة قرض مجمع بالعملة
وأفرزت هذه العملية حسب بلاغ الوزارة عن مساهمة 14 مؤسسة بنكية في هذا القرض بمبلغ جملي يــعادل 465 م دولار أمريكي وذلك حسب الشروط التالية
-المبلغ: – 150 مليون دولار
– 260 مليون أورو
-المدة: 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال)
-نسبة الفائدة
بالنسبة للمبالغ بالأورو
• 2% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين
بالنسبة للمبالغ بالدولار
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي
• 3.5% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين