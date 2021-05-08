حكومة المشيشي تعترف بأن الكورونا ضاعفت المعاناة

تشديد الإجراءات فقط لا يحمي المواطن
تماهيا مع انتظارات وتوقعات التونسيين، كشفت الحكومة أمس الجمعة 7 ماي 2021 إجراءاتها «المشدّدة» في سياق الحرب على الكورونا وأعلن رئيسها هشام المشيشي إقرار الحجر الصحي الشامل في البلاد خلال الفترة من 9 إلى 16 ماي الجاري بالتزامن مع عيد الفطر
وأكد المشيشي أن فرض هذا الإجراء أملته ضرورة حماية الأرواح البشرية في ظل تفشي الوباء وتسجيل معدل وفيات يقدّر بـ 100 حالة وفاة يوميا وهذا «أمر محزن جدا» على حد تعبيره كما حذّر من أن : المنظومة الصحية على وشك الانهيار بفعل تزايد حصيلة الإصابات… نتيجة لعدم انخراط المواطنين كفاية في المجهود الوطني لمكافحة كورونا
ليس ذلك فقط، فقد روى لنا رئيس الحكومة أنّ أزمة كورونا ليست أرقاما لأعداد الإصابات والوفيات والتحاليل فقط بل هي قصص معاناة وقال في هذا السياق أن : عائلات تحطمت وأخرى اضمحلت وهناك عائلات يوجد كافة أفرادها بأقسام الإنعاش ويتساقطون أحيانا الواحد تلو الآخر
وفي تفاصيل الإجراءات الكفيلة بمجابهة هذا الوضع وهذا «التراخي» وحماية الأرواح في هذه المرحلة حسب الحكومة، إغلاق كل القطاعات باستثناء الأنشطة الحيوية، وكذلك منع التنقل وتعليق الأنشطة الاقتصادية والتظاهرات السياسية والرياضية والثقافية والدينية ماعدا الأنشطة الأساسية والحيوية مع تبشيرنا بأنه سيتم الخميس القادم الإعلان عن جملة الإجراءات والقرارات لما بعد 16 ماي ولما بعد فترة الحجر الصحي الشامل وخصوصا المتصلة منها بالعودة المدرسية والجامعية
الطريف أن رئيس الحكومة قلق من وجود تراخ كبير في تطبيق الإجراءات الوقائية حيث لا يتجاوز التزام المواطنين بارتداء الكمامات ٪20 وبالتالي من الضروري الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس
هذا في المحصلة ما في جعبة الحكومة وما قدمته لمواطنيها وهو «عرض» يثير جملة من التحفظات والتعليقات لعل أبرزها التساؤل عن سلامة المعادلة إن جاز القول بين الحقوق والواجبات، فما قُدّم أمس لا يعدو كونه تنصيص على واجبات المواطن وتحميله للمسؤولية في
وقائع الحرب على الكورونا أولا، وثانيا في مواصلة مواجهتها وحيدا
إننا مرة أخرى نتساءل عن غياب ما يمكن أن نوصّفه بالمرافقة وبتقاسم التضحيات وتقاسم الأدوار في الحرب
جميل أن نُقرّ الحجر الشامل لزهاء ثمانية أيام، وأن نجبر المواطن على احترام «الإجراءات المشدّدة» حتى بالردع القانوني والتتبع الجزائي فواجب المواطنة يقتضي تحمل المسؤولية والقيام بالواجبات والانصياع بالتالي للدولة، لكن مقابل تحمّل الدولة لمسؤولياتها وواجباتها
وهنا نقطتان على الاقل تحتاجان للتوضيح، أولهما القفز على معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا أولئك الذين ستتوقف أنشطتهم وتتعطل موارد رزقهم الهشة بطبيعتها بما في ذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين سيجدون أنفسهم محرومين من النشاط على هامش مناسبة دينية مهمة وهي عيد الفطر التي جرت العادة أن تزدهر فيها الحركية الاقتصادية، وفي المقابل سيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على سداد الأداءات بأنواعها وفواتير الخدمات المختلفة وربما أجور من يشتغل لديهم
وهنا يعترف رئيس الحكومة نفسه أن «الأزمة لا تقتصر على التعاطي مع الأرقام أو المعطى الصحي بل يوجد معطى إنساني ومعطى اجتماعي كبير جدا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار»، وهو ما لم نلمسه صراحة في «الإجراءات المشددة» ليوم أمس
لقد أطنب هشام المشيشي في تحميل المسؤولية للمواطن واعتبر أن التونسي لم ينخرط بما فيه الكفاية في مجهود الحكومة ومن ابرز أسباب وصولنا لهذا العدد من الوفيات هو عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي حسب رأيه
ثانيا، وعطفا على خطاب رئيس الحكومة والناطقة باسمها، كم كنّا بحاجة إلى رسائل الطمأنة من أولي الأمر فينا كما يقال، مهم ربما «التخويف» والحديث عن الردع لكن الأهم هو الطمأنة، والطمأنة بالخطاب وكذلك بالوعود والإجراءات القابلة للتنفيذ بطبيعة الحال التي تدخل في خانة مسؤولية وواجب الدولة، ونتحدث هنا عن المرافقة الاجتماعية والإنسانية من أجل الحفاظ بداية على الحق في الحياة للبشر، ونتحدث أيضا عن البنية التحتية الصحية وعن التلاقيح، الأرقام متضاربة والمعطيات أحيانا متناقضة حول التلاقيح، «وين وصلنا»؟
إن تبرير ضعف نتائج الحرب على الكورونا بالعودة مرة أخرى إلى «التجارب المقارنة» والقول أن «تونس ليست لوحدها في هذه الأزمة الأزمة الصحية جعلت الدول في وضعيات لم تكن تتخيلها وهناك دول صناعية كبرى لجأت لنقل المرضى إلى دول أخرى..حدث هذا في دول عظمى»، لا يعفي من المسؤولية خصوصا وأننا كنا في وضعية اسلم خلال وبعد الموجة الأولى من الوباء وكانت الحصيلة بضع عشرات من الضحايا قبل وصول الحكومة الحالية لتتجاوز الـ11 ألفا في عهدها اليوم
وهذه المسألة بالذات تعيدنا إلى جوهر الموضوع وأصل الحكاية كما يقال، إننا نخوض حربا شرسة مع عدو شرس بجبهة داخلية أقل ما يقال فيها أنها غير مستقرة وغير متجانسة تعيق أزمتها السياسية والأخلاقية سبل الانتصار وتضاعف من المخاطر ومن المعاناة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام
بقلم مراد علالة