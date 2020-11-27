حصري : كلمة الرئيس قيس سعيد المنتظرة

حصري كلمة الرئيس
بسم الله الرحمان الرحيم
غبت وماغبت ودخلت وما دخلت وخرجت وما خرجت وإني أمامكم لكن لست أمامكم وإن أبصرتموني فقد خيل لكم كما قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمان الرحيم : وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
ذاك أنا و أُولَئِكَ أنتم أرى فيكم رجالا ليسوا كالرجال ونساء لسن كالنساء٠ مثلكم كمثل الحلزون الذي يسبح فوق الثرى والذي عنده مثل القرون بها عيون ليرى. طوبى لكم وحجر لغيركم ولكم ما تريدون لٱنكم أردتم أن تكونواهكذا بين الفقر والجهل
أعطوني جرابي ومزودي وأعدوا مطيتي وقرطها فإني إلى قوم سواكم لأميل
وكما قال الشاعرالعباسي عبد الغفار إبن ترافلتا غفر الله سعيه ورفع مقامه لما إشتد به الحال قبل الترحال: ميل يا غزيل ياغزيل ميل
ثوروا فما من ثور ثار إلا وتوددت له بقرة وما أكثر البقر في بلادي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله
علي قنون