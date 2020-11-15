حسين العباسي يؤكد أن الإخواني علي العريض مورط في الإعتداء على اتحاد الشغل

كشف، اليوم الأحد 15 نوفمبر، حسين العباسي الأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل أسرارا جديدة عن احداث العنف التي شهدتها ساحة محمد علي سنة 2012 والتي قامت بها ما يسمى « روابط حماية الثورة » الذراع العنيف في خدمة حركة النهضة الإخوانية
وقال العباسي في تصريح لاذاعة « موزاييك اف ام » : كنت قادما يومها من القصبة بعد إمضاء اتفاق يخص القطاع الخاص بمجرد وصولي لمقرّ الإتحاد لاحظت وجوها غريبة لم أرها من قبل، واخرين نقابيين قدامى قبل أن يلتحقوا بالنهضة ورابطات حماية الثورة ولاحظت تحركات مريبة.. توجهت إلى مكتبي واثر ذلك بدأت أسمع شعارات مناوئة للاتحاد والمنظمة.. واحسست ان هنالك أمرا يخطط لإفساد الاحتفال بذكرى وفاة الزعيم فرحات حشاد ذلك اليوم.. لكني لم أتوقع أن يصل الأمر لما وصلت إليه
وفي سياق متصل،قال العباسي انه حينها اتصل بوزير الداخلية الأسبق علي العريض وأعلمه بالوضع وقد أكد له أن سيرسل الأمن خلال دقائق، لكن الأمن لم يأت، مضيفا: أعدت الإتصال به وطمأنني مرة أخرى بأن الأمن سيأتي.. ولم يأت.. واتصلت مرة ثالثة، وهذه المرة خاطبته بحدة وقلت له تحمل مسؤوليتك في ما سيحصل
وأضاف : تبين لنا أن الأوامر لم تعط يومها للأمن للقدوم والتدخل.. وكان هناك تواطؤ من علي العريض
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