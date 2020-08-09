حسونة الناصفي يكتب : المرحلة القادمة لا خوف فيها من الشبح

دون الخوض في التفاصيل سيكون المشهد البرلماني في اكتوبر مغايرا للمشهد السابق. العطلة البرلمانية ستكون فرصة للمراجعات و التقييم و إعادة التموقع. قد تكون الفرصة سانحة للبعض لتطوير خطابه و اختيار وجهته بعد تعديل بوصلته، و قد يضيع البعض الآخر هذه الفرصة و يتمسّك بدور التابع و القطيع نتيجة مصالح ضيّقة ترتهن دوره السياسي و تضعفه
المرحلة القادمة قد تغيب عنها الأدوار التقنية لتتحوّل بالضرورة الى أدوار سياسية بارزة لا خوف فيها من الشبح. فقط نحتاج للوضوح و نحتاج للشجاعة و نحتاج لرؤية ثاقبة و تقييم نستخلص منه الدروس و العبر
ترتيب الأولويات قد يجبرنا على إعادة التشكّل و التفاعل مع المتغيرات بعيدا عن منطق الضّغوطات و الخوف من الخسارة، بعد أن سمحت لنا الدورة النيابية الأولى باكتشاف حقيقة البعض و غاياتهم فأنهكونا و أنهكوا وطنا و شعبا بأسره. لذلك أقول أن القرار قد يكون موجعا لكنه سيحصل
حسونة الناصفي نائب بمجلس نواب الشعب