حسونة الناصفي يؤكد أن الاعتداء على حرمة المجلس و نوابه و أمنه كان بدعم راشد الغنوشي و مساعدته

ما حصل في مجلس نواب الشعب من تجاوزات خطيرة بلغت حدّ التدخّل في الشأن الأمني و الاعتداء الصارخ على حرمة المجلس و نوابه و أمنه… كان بدعم و مساعدة و تحت غطاء رسمي لا لبس فيه من رئاسة البرلمان. و هو مؤشّر آخر و رسالة مضمونة الوصول تقيم الدليل أنّ الخطر بلغ منتهاه و لن يستثني منّا أحدا
تبّا لمن باع بالرّخص ضميره و تبّا لمن اصطفّ مع عدوّه طمعا في جنّة الدنيا و خيراتها
ما أتعهّد به و ألتزم أن الساعات القادمة ستحمل معها منعرجا حاسما تسقط فيه الأقنعة و تنكشف معه النوايا و ليتحمّل كلّ مسؤوليته أمام اللّه و الوطن
النائب حسونة الناصفي