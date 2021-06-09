حسونة الناصفي و وليد جلاد والعياشي زمال يهبّون لنصرة نبيل مقرونة

استقبلت عشيّة الأربعاء 09 جوان 2021 مجموعة من قيادي حزب قلب تونس تتقدّمها السيّدة سميرة الشواشي رئيسة المكتب السياسي والسيّد أسامة الخليفي رئيس الكتلة النيابيّة للحزب كلاّ من السادة حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح ووليد جلاد النائب عن كتلة تحيا تونس والعياشي زمال النائب عن الكتلة الوطنية وذلك للتداول في آخر مستجدات ملف السيّد نبيل القروي رئيس الحزب
وعبّر الحضور عن مساندتهم للسيّد نبيل القروي وكافة أعضاء حزب قلب تونس مشدّدين على ضرورة احترام تطبيق القانون وأهمية الوقوف جنبا الى جنب في مثل هذه المحن
وجرى اللقاء بمشاركة السادة أعضاء المكتب السياسي والنواب لمياء الفوراتي وأحمد بالقاضي وجوهر المغريبي وغازي القروي ومريم السعيدي وفارس بلال
المصدر : الصفحة الرسمية لحزب المقرونة