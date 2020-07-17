حسونة الناصفي متأكد من ارتفاع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من الإخواني راشد الغنوشي

أكد النائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني خلال تدخل إذاعي في برنامج « اكسبراسو » الذي تبثه إذاعة « اكسبريس اف أم » اليوم الجمعة ، ان لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب الإخواني راشد الخريجي الغنوشي التي تم ايداعها بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب بالحد الأدنى الضروري من الإمضاءات لم تكن قرارا بقدر ما كانت مسارا ضروريا فيه مجموعة من الإجراءات لسحب الثقة من الغنوشي أولها إيداع لائحة ب73 امضاء
وأضاف الناصفي ان اللاحة المحررة بينت الأسباب التي دفعت الممضين الى طلب سحب الثقة من الغنوشي وهي سوء ادارته للجلسات وعلاقاته المتوترة جدا مع رؤساء الكتل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وسوء أداء مكتب المجلس الذي تجاوز أحكام القانون ويشرع لخرق النظام الداخلي وزج مجلس نواب الشعب في علاقات خارجية لا علاقة له بها وسوء علاقة رئيس البرلمان برؤساء الكتل
وأضاف الناصفي انه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تجميع العدد الكافي لسحب الثقة من راشد الغنوشي، مؤكدا أن كتلة الإصلاح الوطني لم يكن لها مشكل مع وجود امضاءات الحزب الدستوري الحر في العريضة وكذلك كتلة تحيا تونس الا أن رفض الكتلة الديمقراطية وجود إمضاءاته في نفس العريضة مع عبير موسي هو الذي دفع الى هذا التمشي مع تأكيده على ان العبرة في النتيجة و كل الجهود ستلتقي يوم الجلسة العامة
و اكد الناصفي أن الغنوشي لم يقم بشيء ليخفف من حدة الاحتقان داخل البرلمان ولم يكن محايدا في التصويت في مكتب المجلس وهو يصطف مع مجموعة ضد مجموعة و لم يعين معه مستشارين يساعدونه في تخفيف الازمة السياسية بل ان كل تعييناته لم تخرج من دائرة الاصطفاف السياسي و عمقت الازمة أكثر
و علق الناصفي على إصرار حركة النهضة الإخوانية المواصلة في إجراءات سحب الثقة من الفخفاخ انها غير ذات جدوى و ان مسار سحب الثقة انتهى باستقالة الفخفاخ و أي اجراء في هذا السياق مجردة إضاعة وقت وجهد