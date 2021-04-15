حسونة الناصفي مازال مُنْبَطِحا لتعليمات سيدو الشيخ الظالمة

نواب يطالبون بتمكين عبير موسي من استرجاع مرافقتها الأمنية داخل البرلمان
طالب عدد من النواب بالبرلمان، في بيان اليوم الخميس، وزير الداخلية بتمكين رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي، من استرجاع مرافقتها الأمنية داخل بهو البرلمان حفاظا على سلامتها الجسدية خلال ممارستها للنشاط النيابي
وأدان النواب الممضمون على العريضة ومن بينهم: حاتم المليكي وحسين جنيح وأميرة شرف الدين وخالد قسومة وزهير مخلوف و سنية الخشين و ليليا بالليل و كمال الورتاني، قرار رئيس البرلمان راشد الغنوشي والذي اعتبره يعرّض حياة خصم سياسي للخطر، متهمين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتواطئ من خلال إصدار تعليمات شفاهية لأعوان الأمن المرافقين للنائب عبير موسي ومنعهم من دخول بهو البرلمان
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