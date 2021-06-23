حسن بن عثمان يطلق نداء استغاثة : شعبك من الخمّيرين يعاني يا أبا صبيع؟؟؟

مسرحية في جملة واحدة
المشهد كنتوار متاع شراب لمغازة تفصل بين بيع الشراب وبيع المواد الغذائية… والصفّ طويل
ثم تعطّل الصفّ الطويل لأن الزبون أمام الكاسة حرن في الصفّ مطالبا بثلاثمائة مليم لم يرجعها له الكاسيي… ولم يتحرّك الصفّ إلا بعدما استرجع الشرّيبُ ملاليمه من « البرمان »…
وذلك معنى « عريان يسلب في ميّت » في بلاد سكرانة تتبلحط في الحضيض بصفوف طويلة واحتكار بيع الخمور في البلاد العربية الإسلامية ومفتي الجمهورية والديار التونسية.
وتنتهي المسرحية بنداء
ـ ما هذا يا « أبو صبيع »؟
شعبك من الخمّيرين يعاني يا أبا صبيع؟؟؟
هلا هلا
حسن بن عثمان