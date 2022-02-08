حسن بن عثمان يتعجّب من هذه البلاد التي تستحي من الفازْلِينْ

لاموني في الإذاعة، في البرنامج المباشر، أنني ذكرت الفازلين، وهدّدوني بالعقاب
والفازلين مرهم طبيّ يصلح لدخول الأشياء في الأشياء بنعومة و برهافة وبلا قسوة، ويباع في الصيدليات
باسمه الطبّي
ـ الفازلين… الفاء تقرأ مضاعفة… مثل
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ما هذه البلاد التي تستحي من الفازلين، وتستحي من ذكر الأسماء في الدخول والخروج من الصيدلية، وتستحي من الحياة نفسها، ما هذه البلاد، سيّدتي الهايكا… الهيكا هي الهيئة العليا متاع المسموع والمرئي
تلك الهيكا التي لا سلطان عليها على المكتوب الذي يعدّل نفسه بنفسه، ولا علاقة لها بما يحدث في الفايسبوك… علاقتها السلطانية بالمرئي وبالمسموع، فالهايكا من منتوجات الترويكا والطرطور والمحاصصة الحزبية؟
شكرا جزيلا للوسائل الحديثة وشكرا للفازلين
هلا هلا
حسن بن عثمان