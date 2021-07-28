حسن بن عثمان يؤكد لكم أن رسول الإسلام ليس راشد الغنوشي ولا يوسف القرضاوي

دائما أميّز بين الإسلاميين والمسلمين
الإسلاميون هم الذين يتستّرون بالدين ويوظفونه في صراعاتهم السياسية ومعاركهم الحزبية من أجل تحقيق منافع لهم في الدنيا باسم احتكار الدين
أما المسلمون فهم الذين يشهدون بأنْ: « لا إله إلا الله محمد رسول الله ». وغايتهم من ذلك سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة باتباع رسول الإسلام… ورسول الإسلام ليس راشد الغنوشي وليس حسن الترابي وليس يوسف القرضاوي، بالتأكيد
فبحيث، علينا دائما محاولة التمييز والتدقيق في المعاني والتسميات، حتّى لا يختلط الحابل بالنابل مثلما يحدث لنا في أحيان كثيرة، عند معالجة الظواهر
هلا هلا
حسن بن عثمان