حسن بن عثمان يؤكد أن حليمة الهمامي ستنقلب سريعا على اتلاف الكرامة

السيّدة حليمة الهمامي كان صوتها الإذاعي وريقها الإذاعي ذاك في الساحة الإعلامية والسياسية منذ عهد الحبيب بورقيبة
وتعجبني حليمة الهمامي في عودتها بالحجاب كنائبة من نائبات ونواب كتلة اتلاف الكرامة… فهي سيّدة تونسية تعرف من أين يؤكل الكتف
وأنا أعرف أن حليمة الهمامي ستنقلب سريعا على اتلاف الكرامة لأنه حليمة الهمامي تعرف الرصد الجوّي ومتى تدور الرياح، بصفتها تبيع الريح للمراكب
الحياة في تونس فيها ما يعجب رغم كل شيء
قليلا من الصبر، فقط
وقال رئيس الجمهورية قيس سعيد في سيدي رمضان المنقضي
ـ اليوم صبر وغدا أمرٌ
فمتى يكون أمرك في الغد
تدوينة من أجل الانتصار لنساء تونس الصالحات والطالحات… يا حليمة؟
هلا هلا
حسن بن عثمان